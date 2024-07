Zelensky, ‘Ucraina vicina all’ingresso nella Nato’

“Se vogliamo vincere abbiamo bisogno che i nostri partner eliminino tutte le restrizioni” sugli attacchi con le loro armi in territorio russo.Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington.

“Sono convinto che l’Ucraina è vicina all’ingresso nella Nato. Il prossimo passo sarà l’invito formale e poi la piena membership”.

Joe Biden ha annunciato oggi in un incontro con Volodymyr Zelensky, a margine del summit Nato, un nuovo pacchetto di aiuti da 225 milioni di dollari per l’Ucraina, compreso un sistema missilistico Patriot (il secondo finora) per rafforzare le sue difese aeree.

Il pacchetto include missili antiaerei Stinger, munizioni per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità o Himars e altri proiettili di artiglieria da 155 mm e 105 mm. ANSA

Medvedev ha commentato il vertice NATO:

La Russia deve fare di tutto perché il percorso dell’Ucraina verso la NATO finisca “o con la scomparsa dell’Ucraina o con la scomparsa della Nato. O di tutte e due.”