Strage Erba, giudici in camera di consiglio per revisione del processo

I giudici della Corte d’appello di Brescia sono riuniti in camera di consiglio per decidere sulle istanze di revisione del processo sulla strage di Erba presentate dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo, e dal sostituto pg di Milano, Cuno Tarfusser. Non vi sono state repliche. I giudici potrebbero dichiarare l’inammissibilità delle istanze o l’ammissione di nuove prove chieste dalla difesa.

In Tribunale intanto è arrivato anche Azouz Marzouk – marito di Raffaella e padre di Youssef, due delle vittime – che si è costituito parte civile anche se da tempo sostiene l’innocenza dei coniugi Romano. tgcom24.mediaset.it