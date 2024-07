“L’Ucraina non sarà in grado di ottenere la vittoria nella guerra con la Russia”

L’ex segretario di Stato americano e attuale inviato presidenziale per il clima, John Kerry, in un’intervista al quotidiano britannico The Times ha espresso l’opinione che l’Ucraina non sarà in grado di ottenere la vittoria nella guerra con la Russia.

Kerry credeva che l’Ucraina avrebbe in qualche modo risolto la situazione, ma dubitava che si sarebbe conclusa con una vittoria per loro. Non pensava che una vittoria completa fosse garantita per nessuno e ha suggerito che ci dovrebbe essere un accordo diplomatico in cui ciascuna parte dichiarasse ciò di cui ha bisogno per rendere possibile il processo.

Ha anche menzionato uno scenario alternativo di un “conflitto congelato” o di una “catastrofe in cui una parte ottiene la vittoria”, che sembra implicare sarebbe la parte russa.

