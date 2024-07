Elezioni Gb: trionfa Keir Starmer (Trilaterale)

Il partito laburista vince a valanga le elezioni generali nel Regno Unito e Keir Starmer sarà il nuovo primo ministro. “Ce l’abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora”, ha detto il leader laburista rivolto ai sostenitori in festa nel centro di Londra, ai quali ha promesso un “rinnovamento nazionale” dopo 14 anni di governo conservatore.

“Hai fatto campagna per questo, hai combattuto per questo, hai votato per questo e ora è arrivato. Il cambiamento inizia ora”, ha detto Starmer allo staff del Labour. “È una bella sensazione, devo essere onesto… Ecco a cosa serve. Un partito laburista cambiato, pronto a servire il nostro paese, pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori”, ha aggiunto, avvertendo tuttavia che avere “un mandato come questo comporta una grande responsabilità”. (adnkronos)

Starmer è entrato a far parte della Commissione Trilaterale tra marzo 2017 e ottobre 2018. Se ne è andato tra aprile 2021 e giugno 2022.

La Commissione Trilaterale si descrive come una “organizzazione ad adesione globale” che cerca di “discutere e proporre soluzioni ad alcuni dei problemi più difficili del mondo”. Le sue riunioni sono rigorosamente riservate.

È stata fondata nel 1973 dal banchiere miliardario David Rockefeller come gruppo di networking per le élite di Stati Uniti, Europa e Giappone. All’epoca Rockefeller era vicino alla leadership della CIA.

James Schneider, che era il portavoce di Corbyn mentre era leader, ha detto a Declassified: “Starmer non ci ha informato che si sarebbe unito alla Commissione Trilaterale mentre prestava servizio nel governo ombra. Se l’avesse fatto, avremmo fermato tutto ciò, come abbiamo fatto quando ha cercato di accettare un lavoro esterno inappropriato presso lo studio legale cittadino Mischon de Reya mentre era segretario ombra della Brexit”.

Schneider ha aggiunto: “L’appartenenza alla Commissione Trilaterale, un organismo dedicato alla promozione del potere aziendale, era chiaramente incompatibile con le politiche allora dichiarate dal Labour di ridistribuire la ricchezza e il potere dai pochi ai molti”.

Quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso di scoprire che Starmer si era unito al gruppo senza informare la squadra di Corbyn, Schneider ha risposto: “No. La disonestà è il segno distintivo di Keir Starmer.”

Starmer non ha risposto alle domande di Declassified sulla sua adesione e non lo ha mai dichiarato al parlamento come hanno fatto altri parlamentari britannici. (www.declassifieduk.org)

Nel mondo trilaterale non c’è posto per la democrazia, né per denunciare le ingiustizie, le persone devono essere gestite, non rappresentate.

È molto difficile capire come Sir Keir Starmer pensi che l’appartenenza a questo gruppo elitario possa rafforzare la causa del socialismo o della classe operaia.