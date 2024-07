Pubblica una statistica ministeriale sui crimini dei migranti: condannata

In Germania, nel mese di maggio, una esponente di Afd della Bassa Sassonia è stata condannata a pagare una multa di 6000 euro per aver pubblicato sui social una statistica ministeriale i cui dati dimostrano che africani e afghani commettono delitti violenti, tra cui lo stupro, in percentuale molto pIù elevata più rispetto ai tedeschi o altri cittadini europei.

Marie-Thérèse Kaiser aveva anche linkato un articolo in cui si dimostra che in Germania gli afghani sono particolarmente coinvolti negli stupri di gruppo.

Per aver detto la verità, confortata da dati reali rilasciati dal governo tedesco, la Kaiser è stata accusata di “incitamento all’odio razziale”.

Prima dell’udienza al tribunale distrettuale, Kaiser ha dichiarato: “La semplice menzione di numeri, dati e fatti viene dichiarata un reato penale semplicemente perché l’establishment rifiuta di accettare la realtà. Non mi lascerò mettere a tacere”.

Il verdetto ha attirato l’attenzione anche del CEO di X, Elon Musk. Ha ritwittato un post che riassume la punizione e ha scritto: “Stai dicendo che la sanzione è stata imposta per aver ripetuto accurate statistiche governative? C’era qualcosa di sbagliato in quello che ha detto?”

Are you saying the fine was for repeating accurate government statistics?

Was there anything inaccurate in what she said? https://t.co/itSzTx1Ybv

— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2024