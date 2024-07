Orban in visita a Kiev: “tregua subito”. Zelensky: “dateci le armi”

Il Primo ministro dell’Ungheria ha fatto visita al Presidente dell’Ucraina Zelensky, si tratta del primo viaggio a Kiev dall’inizio dell’operazione speciale

KIEV, 02 LUG – Il premier ungherese e presidente di turno dell’Ue Viktor Orban, in visita a Kiev, ha detto a Volodymyr Zelensky di reclamare “un cessate il fuoco immediato” per “accelerare i negoziati di pace”. Zelensky ha risposto che l’Ucraina, massacrata dalla guerra, ha bisogno di “una pace giusta”.

È importante che l’Europa mantenga il sostegno militare all’Ucraina mentre l’esercito sta lottando per contenere gli attacchi sferrati dalla Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro con la stampa alla presenza del premier ungherese, Viktor Orban. “È molto importante per tutti noi in Europa che il sostegno dell’Europa all’Ucraina rimanga ad un livello sufficiente, anche per quanto riguarda la nostra difesa dal terrore russo”, ha dichiarato Zelensky. (ANSA)

Zelensky: “abbiamo molti feriti e morti sul campo di battaglia”

Cremlino, ‘Orban a Kiev? Non abbiamo aspettative’

La Russia “non ha alcuna aspettativa” in merito alla visita in corso a Kiev del primo ministro ungherese Viktor Orban. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “E’ chiaro che l’Ungheria, che ha assunto la presidenza della Ue, deve svolgere le sue funzioni”, ha aggiunto il portavoce, citato dall’agenzia Ria Novosti. Peskov ha detto che Orban non ha avuto colloqui con la Russia prima della visita. ansa