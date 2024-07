Mosca, ‘in attacco su aeroporto distrutti 7 jet ucraini’

MOSCA, 02 LUG – Sono sette i jet militari ucraini distrutti in un attacco missilistico compiuto ieri dalle forze russe sull’aeroporto di Myrhorod, in Ucraina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca, precisando che l’attacco è stato compiuto con missili Iskander-M e che sono stati distrutti cinque jet Su-27 parcheggiati sulla pista e altri due che erano in riparazione.

Il ministero ha pubblicato un video del bombardamento. Filmati dell’attacco erano stati pubblicati precedentemente da emittenti russe, con Mosca che affermava di aver danneggiato diversi aerei Su-27. “C’è stato un attacco: ci sono alcune perdite, ma non quelle rivendicate dal nemico”, ha detto l’ex portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yurii Ihnat senza aggiungere dettagli. (ANSA)

Myrhorod Air Base. Not the first time that Russian recon drones have been able to quietly observe before striking with an Iskander cluster missile. It appears that at least 1 Ukrainian Su-27 has been destroyed, while several others are also believed to have been damaged. pic.twitter.com/OsZeeuCMp1

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2024