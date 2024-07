Migranti, Nordio: ‘organizzazioni criminali mettono molti minori sulle barche’

Sono attualmente 555 i giovani reclusi negli istituti penali per minorenni in Italia, di cui il 47% sono minori stranieri non accompagnati. I numeri non sono mai stati così alti nel periodo post pandemico. Ad incidere sui numeri sarebbe il significativo aumento di minori stranieri non accompagnati. In queste settimane sono state intanto ripristinate le 44 celle messe fuori uso a causa dei danneggiamenti, soprattutto incendi, provocati dagli stessi ospiti delle strutture in diversi istituti, tra cui il Beccaria di Milano.

"La capacità carceraria del nostro Paese è sempre stata costruita e ideata tenendo conto di una minoranza molto notevole di detenuti minori. Poi improvvisamente ci siamo trovati di fronte quasi a un'invasione di minorenni che vengono soprattutto da altri Paesi": Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante un evento a Palazzo Lombardia. "Molto spesso le organizzazioni criminali inseriscono in queste barche molti minori. Alcuni di questi – aggiunge – vengono accolti, altri vengono lasciati a sé stessi e talvolta sono quasi costretti a delinquere. Questo ha creato una situazione del tutto nuova ed emergenziale".