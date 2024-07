Un successo gli “aperiviaggi” del polo accademico ‘Unidolomiti’ di Belluno

Sta riscuotendo un successo inattesso il format “Aperiviaggi” del Polo accademico e di orientamento “Unidolomiti” di Belluno della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma

L’iniziativa, giá alla sua seconda edizione e promossa dalla prof. ssa Francesca Ferrazza, Referente e Coordinatrice didattica del Polo, vede ad ogni incontro una partecipazione sempre piú numerosa e desiderosa di apprendere la storia, la cultura, l’organizzazione politica, le tradizioni, la lingua, i costumi e le specialitá culinarie dei vari Paesi del mondo. Dopo il Giappone, é toccato al Venezuela, ma il programma estivo é molto ricco e comprende anche l’ Australia (il 04 luglio 2024), il Brasile (l’11 luglio 2024), il Sud Africa (il 18 luglio 2024), la Spagna (il 25 luglio 2024) e la “Ladinia” (il 01 agosto 2024).

Ad ogni incontro i partecipanti, attraverso esperti dello Stato di volta in volta preso in esame e con la possibilitá di consumare prodotti tipici, vengono a conoscere gli aspetti piú curiosi e piú significativi di ogni Paese anche attraverso il contatto diretto con coloro che vivono quelle realtá. “Vogliamo promuovere questa splendia iniziativa”, ha specificato la prof. ssa Ferrazza, “lungo tutto il prossimo anno accademico 2024/2025 per poter far conoscere le peculiaritá e le straordinarietá di ogni Paese”. “Di fronte ad un’ideologia globalista uniformatrice e livellatrice”, ha concluso il prof. Daniele Trabucco, Vice-Referente del Polo, “Aperiviaggi ci consente di apprezzare il valore della diversitá di ogni Popolo e di ogni cultura”.

