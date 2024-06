Gori (Pd): “L’UE è un’entità politica sovranazionale”

“Meloni vede l’Ue come una istituzione intergovernativa, come un’alleanza di Nazioni, ed è per questo che denuncia il presunto torto fatto all’Italia – ma sbaglia di grosso. L’Ue è una entità politica sovranazionale, incompleta e con tratti di governance contraddittori, ma questo è.

Le tre famiglie politiche che ne costituiscono la maggioranza – popolari, socialisti e liberali – condividono un disegno di rafforzamento di questa natura sovranazionale, e in prospettiva federale; le destre di cui Meloni fa parte no. Anzi, la combattono. È la visione che Meloni ha dell’#Europa che la condanna all’isolamento, col rischio che l’Italia stessa ne venga danneggiata.”

Lo scrive su X Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Pd.

