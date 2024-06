Stoltenberg: ‘mi aspetto che Usa restino solido alleato della Nato’

“Non abbiamo altre indicazioni o ragioni per credere che la Russia abbia le capacità, la forza per fare grandi passi avanti. Naturalmente, molto probabilmente continueranno a cercare di spingere e fare attacchi aerei. Anche noi continueremo a spingere in prima linea, ma la nostra migliore stima è che non saranno in grado di fare grandi progressi”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

“Mi aspetto che, indipendentemente dall’esito delle elezioni americane, gli Stati Uniti rimarranno un forte alleato della Nato, perché questo è nell’interesse della sicurezza degli Stati Uniti. Una Nato forte è positiva per l’Europa, ma anche per gli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Askanews