Spagna: arrestati 20 migranti sbarcati su una spiaggia a Granada

MADRID – Agenti della guardia civile hanno arrestato la scorsa notte una ventina di migranti di origini magrebine, fra i quali un minorenne, che erano riusciti a raggiungere la spiaggia di Albunol (Granada) nel sud della Spagna.

I venti migranti erano a bordo di un gommone su cui viaggiavano in totale 25 persone e si sono lanciati in acqua quando l’imbarcazione è giunta in prossimità della riva, mentre il gommone si è dato alla fuga.

Gli agenti hanno arrestato le persone riuscite a raggiungere la terraferma, delle quali una è stata trasferita in ospedale con lieve sintomi di ipotermia. ANSA (foto archivio)