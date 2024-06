Roma, accoltella la moglie e si toglie la vita

Una donna con ferite da arma da taglio all’addome e a un braccio, con ogni probabilità accoltellata dal marito, è stata soccorsa in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma. La cittadina dello Sri Lanka, di circa 50 anni, è stata portata in ospedale e sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale.

Nell’abitazione da cui è stata vista uscire gli investigatori hanno trovato il marito morto impiccato. L’uomo con ogni probabilità si è tolto la vita dopo aver ferito la moglie. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto. Si attende l’arrivo del medico legale e del magistrato.

Secondo quanto scrive La Repubblica, sarebbe stat aproprio una pattuglia dei carabinieri a trovare la donna ferita in stra che chiedeva aiuto ai passanti ed è stata lei a indicare loro l’abitazione dove viveva con il compagno che, subito dopo, è stato trovato impiccato. Tra le ipotesi quella del tentato feminicidio e suicidio. TiscaliNews