Paita (Iv): “Putin non ci intimidisce”

La UE ha applicato ad una serie di misure restrittive nei confronti di altri 4 media russi: Voice of Europe, Ria Novosti, Izvestia e Russia Gazeta. Precedente erano già stati oscurati altri media.

In risposta a tali misure, la Russia ha bloccato i siti di Rai, La7, Repubblica e Stampa.

Ecco il commento fuori luogo di Raffaella Paita, ex Pd, attualmente senatrice di Italia Viva, su X:

“La Russia sanziona media occidentali come Repubblica, La Stampa, e Rai. È un attacco gravissimo alla libertà di stampa che richiede una risposta ferma. Solidarietà ai giornalisti colpiti: Putin non ci intimidisce. La democrazia e la libertà sono più forti di ogni dittatura.”