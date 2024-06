Milano, algerino deruba una donna in stazione ma dietro c’è la polizia

Il colpo e le manette, tutto nel giro di pochi secondi. E tutto sotto le telecamere

Un ragazzo di 26 anni, cittadino algerino, è stato arrestato lunedì sera nella stazione di Milano Porta Garibaldi con l’accusa di furto aggravato dopo aver derubato una 36enne italiana del cellulare.

A bloccare il ladro sono stati gli agenti del gruppo anti borseggio della VI sezione della squadra mobile, guidati da Alfonso Iadevaia e Filippo Bosi. Gli investigatori avevano iniziato a tenere d’occhio il 26enne e altri due uomini dopo averli notati in piazza Oberdan mentre guardavano con fare sospetto le borse dei passanti.

Quando i tre sono entrati in metro e si sono divisi, i poliziotti hanno seguito il ragazzo fino alla stazione di Garibaldi, dove si è piazzato alle spalle della vittima, le ha aperto la borsa e le ha portato via un iPhone 13 pro Max senza che lei si accorgesse di nulla, almeno fino a quando non ha sentito più la musica dalle cuffie che indossava.

Il giovane, però, non sapeva che dietro di lui c’erano gli agenti, che lo hanno raggiunto sulla banchina del binario 14 e lo hanno immediatamente fermato. Nel tentativo di fuga, il ladro ha anche cercato di liberarsi del telefono buttandolo sui binari, ma il cellulare è stato recuperato e restituito alla donna. www.milanotoday.it