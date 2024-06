Schlein, Meloni? ‘Analizza la sconfitta con gli strumenti che ha’

ROMA, 25 GIU – “Ognuno fa l’analisi della sconfitta con gli strumenti che ha”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando con i giornalisti alla Camera le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni. La leader dem ha poi parlato della riscrittura della Bossi-Fini di cui si è fatto carico il suo partito spiegando che è “frutto di un lungo lavoro di ascolto. Presenteremo presto questa nostra proposta. Non modificare la Bossi-Fini quando avrebbe potuto farlo fu un errore del centrosinistra”. (ANSA)

(askanews) – La prossima settimana il Pd presenterà una proposta di legge per superare la legge Bossi-Fini sull’immigrazione. Lo ribadisce la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Montecitorio.”La nostra proposta è frutto di un lungo lavoro di ascolto con il mondo dell’accoglienza. E’ stato un errore del centrosinistra – ammette la leader dem – non modificarla quando aveva i numeri per farlo, una legge che fa danni dal 2002 e ha creato l’immigrazione illegale”.Per Schlein “serve un governo del fenomeno nell’interesse di tutti e la destra, ipocrita, se la prende con gli irregolari e non con i datori lavoro che impiegano irregolarmente facendo concorrenza sleale a quelli onesti”.