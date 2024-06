Schlein: “le destre si possono battere”

“È stata una vittoria straordinaria per il Pd e il campo progressista che dà speranza per il futuro e dimostra che le destre si possono battere, lavorando bene insieme e uniti”.Così la segreteria del Pd Elly Schlein nella conferenza stampa per commentare l’esito dei ballottaggi alle elezioni comunali, che ha visto fra l’altro vincere il centrosinistra a Firenze, Bari e Perugia

.”Abbiamo vinto nei sei capoluoghi di regione, un 6 a 0 che sembra tennistico. Abbiamo strappato tre capoluoghi alle destre”, e “cosa che mi rende particolarmente felice, abbiamo tre nuove sindache donne dove prima c’erano solo sindaci uomini, era uno dei nostri obiettivi” ha aggiunto. (Askanews)

Elly Schlein:

“servono politiche innovative e coraggiose di intermediazione pubblica per recuperare al mercato degli affitti medi e lunghi una parte del patrimonio privato sfitto per aumentare la disponibilità di alloggi a canone calmierato”

