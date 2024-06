Milano, ecologisti al gay pride per i diritti dei migranti

Il vero spirito del Pride è quello della liberazione collettiva

“Il tema principale e piu’ vicino dei due a cui stiamo lavorando e’ quello del Pride, che si terra’ sabato. Noi parteciperemo come realta’ ambientalista e decoloniale, insieme ai gruppi che lottano per la liberazione della Palestina, per l’antirazzismo e per i diritti ai migranti“.

Cosi’ Antonio dei Fridays For Future Milano, a margine dell’assemblea interna organizzata dal movimento per la giustizia climatica ieri pomeriggio presso lo Spazio di Mutuo Soccorso in Piazza Stuparich.

“Il Pride e’ un evento importante ma le aziende se ne sono un po’ appropriate: se si va al Pride e’ piu’ comune rispetto a qualche anno fa vedere un carro della Coca Cola, che copre un po’ il vero spirito del Pride, che e’ di liberazione collettiva” ha sottolineato, con un esempio. “La liberazione collettiva non puo’ essere scissa dal tema ambientale, dai diritti per i migranti e dal tema palestinese” ha concluso. ANSA