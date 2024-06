PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 23 giugno 2024

LA RUSSIA NON È IL MIO NEMICO

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 23 giugno 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

In questa puntata si parlerà ancora una volta di ciò che, più di altro, ci preoccupa in questo momento: la guerra. E nello specifico la guerra della Nato contro la Russia. Lo faremo con autorevoli ospiti:

Jeannie Toschi Marazzani Visconti – giornalista, scrittrice, analista in ambito geopolitico

Generale Cesare DORLIGUZZO

Maurizio Cutolo – attivista di Verona per la Libertà

Daniele Trabucco – Costituzionalista

Non mancherà l’invito di Manocchia a sollecitare il popolo per chiedere di fermare questa demenziale politica, estranea agli interessi dell’Italia e totalmente asservita agli ordini dei guerrafondai Usa-Nato, che non vogliono accettare di aver perso quell’egemonia per cui hanno depredato impunemente popoli e nazioni, facendosi forti con i deboli e deboli con i forti.