LA RUSSIA NON È IL MIO NEMICO

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 23 giugno 2024

Non tutti sono disposti a farsi condizionare dalla martellante propaganda del mainstream e dalla conseguente russofobia.

Nella trasmissione odierna, si è parlato ancora una volta di ciò che, più di altro, ci preoccupa in questo momento: la guerra e, nello specifico, la guerra della Nato contro la Russia, cominciata non oggi, ma molti anni fa, esclusivamente per loschi scopi economici e di potere.

OSPITI di Armando Manocchia:

Jeannie Toschi Marazzani Visconti – giornalista, scrittrice, analista in ambito geopolitico

Generale Cesare DORLIGUZZO

Maurizio Cutolo – attivista di Verona per la Libertà

Daniele Trabucco – Costituzionalista

Non poteva certo mancare l’invito di Manocchia a sollecitare il popolo per chiedere di fermare questa demenziale politica, estranea agli interessi dell’Italia e totalmente asservita agli obiettivi dei guerrafondai Usa-Nato, che non vogliono accettare di aver perso quell’egemonia per cui hanno depredato impunemente popoli e nazioni, facendosi forti con i deboli e deboli con i forti.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

