Tajani: ‘Italia vuole vicepresidenza UE e commissario forte’

ROMA, 22 GIU – Dopo le elezioni europee, in Italia “abbiamo un governo più forte, che può andare avanti fino alle prossime elezioni in Italia. Questa stabilità ci dà forza a Bruxelles” per il rinnovo dei vertici dell’Unione: perciò “vogliamo un vicepresidente della Commissione, un commissario forte, per avere una buona politica europea a favore dell’industria e dell’agricoltura, impegnato contro i cambiamenti climatici. ma non in modo fondamentalistico. Bisogna trovare un’altra soluzione con una politica ambientale pragmatica”

Leggi anche

► Italia estromessa dalle trattative per le nomine UE

Giorgetti: “trattamento sbagliato”

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista all’emittente francese Tf1. Alla domanda se Ursula von der Leyen possa incarnare questa politica, Tajani ha risposto: “Lo spero. Lo dico anche ai vertici del Ppe: se vogliamo avere una stabilità anche con i socialisti, bisogna aprire le porte ai conservatori. Capisco che non è facile, ma non si possono aprire le porte ai Verdi. Bisogna cercare di avere un buon dialogo con i conservatori” di Ecr. (ANSA)