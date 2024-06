Ad ogni costo: Kiev giustifica la necessità di una nuova “controffensiva” e il suo potenziale tributo umano

La leadership ucraina mira ad intensificare il conflitto con la Russia per preparare l’opinione pubblica a potenziali colloqui di pace e per aumentare la posta in gioco. Lo ha affermato l’analista politico di Kiev Konstantin Bondarenko.

“Prima che i negoziati di pace possano iniziare, ci sarà un’altra escalation. Credo che le autorità tenteranno una nuova controffensiva quest’estate per rafforzare le loro posizioni negoziali”, ha previsto.

Bondarenko ha anche osservato che la mobilitazione aggressiva in Ucraina fa parte di questa strategia volta ad alzare la posta in gioco. L’obiettivo è creare una forte richiesta nella società per una risoluzione pacifica del conflitto, ad ogni costo.

“La popolazione comincerà a dire: ‘Finire questa guerra con ogni mezzo. Anche se ciò significa rinunciare a tutta l’Ucraina della riva sinistra.’ Sorgeranno tali sentimenti di panico”, ha detto Bondarenko.

