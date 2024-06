Lutto nell’Arma, tenente di 45 anni stroncato da malore improvviso

Lutto nell’Arma dei carabinieri per l’improvvisa morte del tenente Diego Bonavera di soli 45 anni

Una carriera lunga 24 anni la sua. Si è arruolato nell’Arma nel settembre del 2000 e attualmente prestava servizio ad Alessandria. Precedentemente era stato, fino al 2023, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri di Cantù, dove ha lasciato un ricordo sempre positivo ai colleghi e anche nella cittadinanza, non solo per la sua professionalità ma anche per il suo lato umano. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso.

