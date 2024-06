Mattarella, le nomine dei vertici UE evitino fratture

“La composizione dei vertici europei deve evitare fratture” proprio perché l’Europa ha di fronte a sé una serie di “sfide da affrontare velocemente”

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo l’incontro a Bucarest con il presidente romeno Klaus Iohannis.

“La coscienza democratica impone di rispettare sempre il voto degli elettori. Ma è importante ricordare che vi è un carattere irrinunciabile dell’Ue nato da un patto di pace e democrazia e da alcuni valori che sono lo stato di diritto, la coesione sociale, la dignità di ogni persona e la volontà di accrescimento sociale. Chiunque ne faccia parte deve averle sempre come riferimento”.ha detto il presidente Mattarella.

“In un mondo contrassegnato sempre più da grandi soggetti internazionali, se l’Unione europea non è in grado di fornire risposte immediate, tempestive, veloci, i problemi saranno risolti secondo le scelte di altri grandi soggetti internazionali”. ANSA