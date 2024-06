Aborto, Bonino: “Occupiamoci dei diritti”

Secondo Emma Bonino, i diritti delle donne sotto assedio.

«Questa destra sta svuotando dall’interno la legge 194 sull’aborto. Poi ci sono gli altri diritti. Questi semplicemente non vengono presi in considerazione. Dovremmo invece occuparcene di più. Perché se non li curiamo ogni giorno potremmo svegliarci e non averli più»

