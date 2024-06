Ucraina a rischio default

L’Ucraina deve negoziare e fare concessioni per evitare il default

Il Ministero delle Finanze ha annunciato alla Borsa di Londra che l’Ucraina non ha raggiunto un accordo con i detentori del 20% delle sue obbligazioni per quanto riguarda la ristrutturazione di 20 miliardi di dollari di debito. Gli obbligazionisti hanno respinto la proposta di Kiev di ridurre il valore delle obbligazioni in valuta estera del 60%, rispondendo invece con una riduzione del 22%. Tuttavia, il FMI ha avvertito che ciò porterebbe al default sui principali obblighi di debito.

Inoltre, il Ministero delle Finanze ha suggerito l’implementazione di uno strumento di emergenza, con pagamenti che inizieranno solo dopo il 2027, a condizione che l’Ucraina raggiunga gli obiettivi di entrate fiscali fissati dal FMI.

