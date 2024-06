PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 15 giugno 2024

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 15 giugno 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro nero?

Perché in questo meraviglioso Paese si dice di lottare contro il c.d. lavoro nero, ma il Ministero della Giustizia, da oltre 30 anni, si serve di lavoratori a nero per lo svolgimento di quella nobile funzione giurisdizionale, ovvero della c.d. magistratura onoraria? Magistratura, composta da Giudici di Pace, da Giudici Onorari di Tribunale e da Vice Procuratori Onorari vittime addirittura di estorsione.

La dott.ssa avvocato Sabrina de Simone, una Giudice coraggio, ci racconterà la vergognosa vicenda di cui è stata vittima con altri cinquemila colleghi.

La lingua biforcuta dei potenti

Lidia Sella giornalista, scrittrice, poeta, già nostra ospite qualche tempo fa, aveva presentato al pubblico di Piazza Libertà un suo graffiante articolo intitolato Europa Tiranna, in cui spiegava come le élite ingannino e vessino le masse. Le lobby mondialiste, infatti, si fingono vicine alla gente ma in realtà agiscono contro l’interesse dei popoli.

Questa volta, ci leggerà ”La lingua biforcuta dei potenti”, una sua riflessione circa il corpus di strategie che le oligarchie adottano per piegare i sudditi al proprio volere.