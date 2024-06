Schlein: ‘con Meloni ci siamo complimentate per il risultato reciproco’

“Ci siamo sentite” con Giorgia Meloni per “complimentarci del risultato reciproco. E’ vero che sono cresciuti in termini percentuali ma non in termini assoluti. Non li abbiamo fermati, ma di certo li abbiamo rallentati. Le europee di solito rafforzano chi è al governo, ma la soglia del 30% non è arrivata e noi abbiamo superato il 20%”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno.

Giorgia Meloni supera le 2,3 milioni di preferenze quando mancano da scrutinare 270 delle 61.650 sezioni elettorali. Lo si può riscontrare sul sito Eligendo del ministero dell’Interno. La leader di Fdi risulta essere stata scelta da 2.366.273 elettori (623.089 nel Nord Ovest, 493.003 nel Nord Est, 458.603 al Centro, 549. 298 al Sud, 242.280 nelle Isole). ANSA