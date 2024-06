Von der Leyen: “convinta di avere il sostegno di molti leader”

“Sono convinta di avere il sostegno di molti leader. Mi conoscono e conoscono la mia esperienza”

BRUXELLES – Lo ha detto la presidente della Commissione uscente Ursula von der Leyen parlando ad un gruppo di agenzia internazionale nel corso della sua tappa elettorale in Portogallo. Von der Leyen, parlando con la Efe, Bloomberg e l’agenzia Lusa, ha detto che “il primo mattone per costruire un’ampia coalizione per un’Europa forte” è l’unità del suo partito, il Ppe”. A Lisbona, nel comizio di ieri sera, von der Leyen ha ribadito: “Dopo le elezioni, voglio costruire un’ampia coalizione per un’Europa forte”.

“Gli estremisti di estrema sinistra e di estrema destra cercano di dividerci e noi non permetteremo che cio’ accada. Il centro deve prevalere”, ha ancora affermato la candidata del Ppe a Lisbona spiegando che i negoziati per la maggioranza a suo favore partiranno “dal centro”. ansa