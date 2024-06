Biden: “Tutta l’Europa è minacciata dalla Russia”

“Tutta l’Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima”. Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron ringraziando “gli alleati europei” per il lavoro svolto finora e il sostegno all’Ucraina.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio a Joe Biden – al suo fianco al termine del pranzo ”di lavoro” di oggi all’Eliseo – lodando la “lealtà” di un partner che “ama e rispetta gli europei”.

“Dall’Ucraina al Medio Oriente, passando per quello che vogliamo rilanciare sul piano economico, grazie di essere presente su tutti questi temi”, ha detto Macron rivolto al presidente Usa. ANSA

Biden, collaboratori preoccupati: crescenti segnali di affaticamento fisico e mentale

(ah, se ne sono accorti…)