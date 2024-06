Francia, minore non accompagnato accoltella educatore e appicca incendio

Un giovane minorenne avrebbe accoltellato più volte un educatore, prima di appiccare un incendio nella struttura in cui era ospitato

I fatti sono avvenuti nella cittadina di La Tour, in Alta Savoia, zona di transito per numerosi immigrati clandestini. Secondo le informazioni del JDD, questa mattina intorno alle 10:45, un minore non accompagnato, accolto da diverse settimane in una dependance del centro per migranti noto come “Le Nid” a Saint-Jeoire, ha accoltellato un educatore.

Al momento non sono noti i motivi dell’aggressione. Una fonte vicina al caso evoca una possibile “instabilità psicologica”. Inviati prontamente sul posto, anche i gendarmi sono stati aggrediti dall’individuo che “si è avventato su di loro con il coltello”, dice una fonte locale, prima di essere neutralizzato dai soldati, che hanno usato la loro arma d’ordinanza. L’educatore e il minore non accompagnato sono entrambi in condizioni gravi, nessun agente di polizia è rimasto ferito. (…)

Subito dopo aver accoltellato il suo educatore, l’aggressore ha dato fuoco al centro di accoglienza che, secondo le prime informazioni è in avanzato stato di distruzione. Sul posto sono arrivati una cinquantina di vigili del fuoco e altrettanti agenti di polizia e gendarmi per contenere l’incendio e garantire la sicurezza.

