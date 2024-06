Distanziamento e mascherine ai bambini? Le regole “scientifiche” erano inventate

Collin Rugg scrive su X: “Il dottor Fauci, accusato di aver mentito sotto giuramento, ammette di aver inventato regole covid tra cui il distanziamento sociale e le mascherine per i bambini, nonostante non disponesse di dati scientifici a sostegno di ciò.

Sto ancora aspettando che la folla del “nessuno è al di sopra della legge” (frase di Biden contro Trump, ndr) insegua Fauci.

Nelle trascrizioni rilasciate dai legislatori repubblicani, Fauci ha ammesso che stava semplicemente inventando delle regole man mano che procedeva.

Domanda: Ricordi quando sono iniziate le discussioni riguardanti, in un certo senso, la soglia per il distanziamento di almeno 6 piedi?

Fauci: Sai, non ricordo

Domanda: hai visto studi che supportassero il distanziamento di 6 piedi?

Fauci: Non ero a conoscenza degli studi…

Fauci ha anche ammesso di non avere alcuna ricerca a sostegno del mascheramento dei bambini, ma ha detto al pubblico americano di mettere comunque le mascherine ai bambini.

Si scopre che “fidarsi della scienza” significava fidarsi di qualcuno che stava solo inventando cose. Shock.”

