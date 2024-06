Scholz: difenderemo “ogni centimetro quadrato” di territorio Nato

“La recente mossa della Nato di rafforzare i suoi confini orientali ha lo scopo di scoraggiare la Russia”, ha detto domenica il cancelliere tedesco Olaf Scholz, aggiungendo che dovrebbe essere chiaro a Mosca che l’alleanza sarà pronta a difendersi se necessario. Parlando al Forum economico della Germania orientale, a cui ha partecipato anche il primo ministro lituano Ingrida Simonyte, Scholz ha detto che la Germania ha svolto un ruolo di primo piano nella presenza della Nato nei Paesi baltici al confine con la Russia, che dura da quasi un decennio.

“E poiché la minaccia della Russia continuerà, l’anno scorso noi e gli altri alleati abbiamo deciso di dispiegare ulteriori unità negli Stati baltici e di dislocarvi in futuro un’intera brigata in modo permanente”, ha detto Scholz, secondo quanto riportato in un verbale. “Ma questa svolta nella politica di sicurezza è necessaria per dimostrare alla Russia che siamo pronti a difendere ogni centimetro quadrato: Siamo pronti a difendere ogni centimetro quadrato del territorio Nato dagli attacchi”. Ha detto che la diplomazia avrà successo solo da una posizione di forza.

