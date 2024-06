2 giugno, La Russa: perchè i Comsubin non hanno gridato ‘Decima’

MILANO, 03 GIU – “Non sono d’accordo sul fatto che Vannacci abbia tirato in ballo la Decima”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a Telelombardia. “Nessuno ha mai tirato in ballo la Decima Mas che peraltro è stata costituita da uomini che tuttora nella memoria hanno la medaglia d’oro, quelli prima della repubblica sociale” ha aggiunto.

“Il loro seguito sono i Comsubin che nella sfilata del 2 giugno hanno sempre gridato ‘decima’ tranne quest’anno, forse per non confondersi con la campagna di Vannacci – ha concluso -. L’unico effetto delle sue parole è stato che non hanno potuto gridare ‘Decima’, non mi pare un gran bel risultato”. (ANSA)