Europee, ‘Stati Uniti d’Europa’ lancia buste di cannabis a Bologna

R.A.V.E., Ricordati di Andare a Votare per l’Europa: questa la manifestazione tenutasi il 1 giugno in piazza Santo Stefano a Bologna, dove la candidata della lista Stati Uniti d’Europa Antonella Soldo ha distribuito 1000 confezioni contenenti cannabis.

Proprio nella settimana in cui il Governo Meloni propone di inserire nel Ddl Sicurezza provvedimenti che vanno a punire anche la cannabis industriale, Antonella Soldo riporta in piazza il tema della cannabis. Una piazza con tanti giovani: sono infatti soprattutto quelli al primo voto i piu’ vicini a Soldo. (NPK) Fonte: US Antonella Soldo. ANSA