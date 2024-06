Attacco con coltello in Germania, sei feriti

BERLINO, 31 MAG – “Apparentemente non è in pericolo di vita” Michael Stürzenberger, l’attivista anti-Islam di 59 anni ferito dall’accoltellatore di Mannheim. Lo ha detto al sito del quotidiano tedesco Bild la tesoriera di Pax Europa, Stefanie Kizina. Stuerzenberger “è stato colpito alla gamba e al viso, verrà operato d’urgenza”, precisato Kizina. “In pericolo di vita” è invece il poliziotto, secondo “fonti della sicurezza” citate dall’agenzia Dpa. Bild, citando fonti analoghe, scrive che per l’agente “è in corso un’operazione di emergenza”. ANSA

Agguato con coltello a Mannheim, in Germania, dove diverse persone sono rimaste ferite, compreso un agente di polizia. Lo riportano le stesse forze dell’ordine. L’aggressore ha pugnalato alcune persone nella piazza del mercato della città sudoccidentale della Germania, dove si era svolta una manifestazione anti-islam. Lo riporta Focus.de, citando le forze dell’ordine, secondo cui l’assalitore, ferito, sarebbe stato neutralizzato.

Alcuni video mostrano il momento dell’aggressione: un uomo spinge in terra una persona e inizia a pugnalarla. Alcuni dei presenti hanno cercato di fermare l’assalto, senza riuscirci. Un poliziotto infine è intervenuto, venendo a sua volta ferito prima che altri agenti aprissero il fuoco. Non è ancora possibile fornire informazioni sull’entità e sulla gravità delle ferite.

Secondo i media tedeschi, fra cui la Bild, uno dei feriti dell’agguato sarebbe un politico conservatore ed attivista anti-islam, Michael Stuerzenberger. Una notizia per ora non confermata dalla polizia. Successivamente, alcune persone hanno tentato di fermare l’aggressore, ma questo è riuscito a svincolarsi, ferendo fra l’altro un poliziotto alle spalle. Alla fine un altro agente gli ha sparato, neutralizzando il pericolo.

Il Mannheimer Morgen ha riferito, citando un portavoce della polizia presente sul posto, che l’agente di polizia è rimasto gravemente ferito. Secondo la polizia non c’è pericolo per la popolazione. Al momento del delitto, il movimento cittadino Pax Europa era presente con uno stand informativo sulla piazza del mercato. I video che circolano sui social lasciano intendere che l’aggressore abbia preso di mira i gestori dello stand informativo.

