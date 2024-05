Budapest: ‘veto su nuove sanzioni Ue contro Mosca, fatali per l’economia ungherese’

L’Ungheria ha annunciato il suo veto sul quattordicesimo pacchetto di sanzioni Ue. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, a margine del Consiglio Esteri spiegando che l’Ungheria non voterà a favore del pacchetto perché “nella sua forma attuale è assolutamente contrario agli interessi economici dell’Ungheria” e “metterebbe a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico del Paese”. Le misure restrittive proposte contengono “elementi che rallenterebbero gli investimenti nella centrale nucleare di Paks” e che “potrebbero essere fatali per l’agricoltura e l’industria alimentare ungherese“.

Berlino: “Budapest tolga il veto e garantisca sostegno a Kiev”

Berlino sollecita Budapest a togliere il veto alla creazione del Fondo di assistenza Ue per l’Ucraina per sostenere la consegna di armi a Kiev, nel quadro della European Peace Facility (Epf). “Abbiamo bisogno di tutte le voci per il popolo ucraino. Ed è per questo che lancio un appello urgente all’Ungheria affinché renda finalmente possibile il sostegno” europeo “all’Ucraina per garantire la pace”, ha detto la ministra tedesca degli Esteri, Annalena Baerbock, a margine del Consiglio Ue Esteri, sottolineando che “l’Europa è forte quando è unita”. tgcom24.mediaset.it