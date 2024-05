“Vertice di pace” in Svizzera, Zelensky invita Xi e Biden

La conferenza di pace sull’Ucraina si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno, nel Burgenstock resort di Lucerna. Lo ha reso noto il governo di Berna, secondo cui Mosca non sarà presente. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping a partecipare al vertice di pace.

L’obiettivo di Zelensky

L’idea del presidente Volodymyr Zelensky – che punta ad una conferenza a livello di capi di Stato e di governo – è di ottenere quantomeno “un assenso di principio” per il suo piano di pace in 10 punti in linea con la Carta dell’Onu, per poi organizzare dei mini vertici sui singoli punti, in vista di una seconda conferenza alla quale ‘ammettere’ la Russia, “obbligandola” ad accettare il piano di pace approvato.

I negoziati di pace… secondo Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky alla Tv tedesca:

— Se la prossima controffensiva fallisce e voi non riuscite a riconquistare il paese, quando arriverà il momento di sedersi al tavolo delle trattative con Vladimir Putin?

“Abbiamo sviluppato un piano molto specifico in dieci punti per i negoziati diplomatici, che dovrebbe basarsi su un vertice di pace. Il primo vertice di pace si svolgerà in Svizzera”.

— Ma senza la Russia?

“Senza la Russia, ovviamente, perché non abbiamo bisogno che si blocchi tutto”.

– Ma come si può negoziare in questo modo?

“Prepareremo un piano e penso che alcuni punti saranno già pronti, con dettagli concreti su ciò che deve essere fatto, dopodiché svilupperemo un piano completo e alcuni negoziatori, alcuni rappresentanti dei continenti presenteranno questo piano ai rappresentanti russi”.