Zelensky arrivato in Svizzera per il “vertice di pace”

ROMA, 14 GIU – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è appena giunto in Svizzera dove da domani si terrà la conferenza di pace sull’Ucraina (senza la Russia, ndr). Lo annuncia lo stesso leader ucraino su X. “Saranno due giorni di lavoro attivo con Paesi di tutte le parti del mondo, nazioni diverse ma unite dall’obiettivo comune di avvicinare una pace giusta e duratura in Ucraina. Il Summit per la Pace offrirà l’opportunità di intraprendere passi specifici in aree che contano per tutti nel mondo: la sicurezza nucleare e alimentare e il ritorno dei prigionieri di guerra e di tutte le persone deportate, compresi i bambini ucraini”, ha aggiunto. (ANSA)

Austin: “Putin non puo’ dettare le condizioni di pace”. Lo ha detto segretario Usa alla difesa al termine della ministeriale Nato

Volodymyr Zelensky respinge la proposta di Vladimir Putin per la pace sostenendo che “non ci si può fidare”. “È la stessa cosa che faceva Hitler, quando diceva ‘datemi una parte di Cecoslovacchia e finisce qui'”, ha detto il leader ucraino a Skytg24. “Ma no, sono bugie, bugie storiche. Dopo c’è stata la Polonia, poi l’occupazione di tutta l’Europa. Ecco perché non dobbiamo fidarci di questi messaggi, perché Putin fa lo stesso percorso. Oggi parla di 4 regioni, prima parlava di Crimea e Donbass”. “A lui non importa nulla di quello che accade alle persone, è questa la faccia nuova del nazismo”. (ANSA).