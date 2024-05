Azione di disobbedienza civile su ticket d’ingresso a Venezia

“VENEZIA LIBERATA, IL TICKET NON SI PAGA”

AZIONE DI DISOBBEDIENZA CIVILE SUL TICKET D’INGRESSO A VENEZIA

Il 25 Maggio 2024 a Venezia, Stazione Santa Lucia, è arrivata la disobbedienza civile organizzata da Resistenza Radicale e dal Sindacato FISI, accolta e sostenuta da diversi gruppi veneziani.

Alle ore 12 Davide Tutino si è presentato al varco cittadino senza biglietto di entrata, dichiarandosi disobbediente all’obbligo di ticket introdotto dal Comune.

“Intendiamo impugnare la sanzione davanti al giudice, e mostrare non solo che essa è illegittima e incostituzionale, ma che si inquadra in un sistema di tecnosorveglianza che viola la privacy, il diritto e le libertà.”

Nonostante questa aperta dichiarazione di disobbedienza da parte di Davide Tutino (Resistenza Radicale) e Ciro Silvestri (Sindacato FISI), le forze di Polizia, letteralmente inseguite da Tutino e dai cittadini veneziani perché applicassero la norma, hanno rifiutato di comminare la multa.

I disobbedienti rivendicano di aver dimostrato l’inconsistenza del provvedimento normativo, che tuttavia, pur essendo privo di efficacia, ingenera un grave precedente giuridico, in quanto mette in vendita diritti su cui non ha alcuna giurisdizione.

Domani, con l’arrivo di Ciro Silvestri a Venezia, l’azione sarà ripetuta. Se la polizia rifiuterà ancora di multare i disobbedienti, rischierà di reiterare un reato, l’omissione di atti d’ufficio, anche in considerazione che il loro mancato intervento è stato esposto presso la caserma Col Maddalena dei Carabinieri (zona San Zaccaria).