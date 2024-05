San Giovanni Rotondo, anziana uccisa in casa: fermato uomo nudo e ricoperto di sangue

Orrore a San Giovanni Rotondo, dove un’anziana di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione al piano terra

L’uomo in evidente stato di confusionale, nudo e sporco di sangue, ha fatto irruzione in una abitazione del centro storico e ha ucciso una anziana del posto. La donna, Rachele Covino, di 81 anni, sarebbe stata strangolata dal giovane che è stato poi fermato dai carabinieri, mentre vagava per le strade del centro cittadino inveendo e minacciando chiunque capitasse a tiro.

“Non è un bel giorno per la nostra comunità”, commenta affranto il sindaco, Michele Crisetti. Prima di irrompere a casa dell’anziana, l’aggressore avrebbe cercato di entrare in altre due abitazioni, dalle quali sarebbe stato, però, allontanato. Ai militari spetta ora il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. www.foggiatoday.it