L’OMS si riunirà tra pochi giorni con la pretesa di far approvare il Trattato pandemico globale, ma alcuni Stati cominciano a ribellarsi e qualcuno ha già dichiarato che non aderirà.

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 25 maggio 2024

OSPITI di Armando Manocchia:

Marianna Canè – giornalista di Fuori dal coro;

dottor Giuseppe Di Bella – di MDB, Fondazione Metodo Di Bella;

dottor Alberto Donzelli – coordinatore della CMSI la commissione medico scientifica indipendente.

In questa puntata si è parlato dell’OMS, organizzazione mondiale tutt’altro che sanitaria che, senza autorevolezza e credibilità, cerca di limitare la sovranità sanitaria degli Stati membri per perorare le politiche MALTHUSIANE del NWO, che vuole ridurre la popolazione mondiale a tutti i costi, costi quel che costi. Sono stati anche mostrati documenti che certificano quando ed in che modo potrebbe essere dichiarata un’emergenza sanitaria pubblica ed il modo in cui essi vengono modificati, giorno dopo giorno, per camuffare i metodi e gli obiettivi nel tentativo di rendere più accettabile l’adesione. In tali manovre, per quanto eleborate, non si scorgono finalità che siano davvero legate alla salute dei cittadini.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

