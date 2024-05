Yellen contro la Cina: “minaccia redditività delle imprese di tutto il mondo”

“Questa settimana sarà un’occasione fondamentale per discutere di come gli squilibri macroeconomici e la sovraccapacità industriale della Cina possano influenzare le nostre economie. Discuteremo anche le nostre risposte e gli approcci che stiamo adottando per sollevare queste preoccupazioni direttamente con la Cina. È fondamentale che noi e il numero crescente di Paesi che hanno identificato questa preoccupazione presentiamo un fronte chiaro e unito”.

Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, in una conferenza stampa a Stresa alla vigilia del G7 Finanze. “Non si tratta di una questione bilaterale tra Stati Uniti e Cina.

L’eccesso di capacità minaccia la redditività delle imprese di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti”, ha aggiunto.ANSA