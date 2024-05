Mattarella: “La Costituzione va amata e difesa”

“Nessuno può affermare che la Costituzione non lo riguarda. La Carta costituzionale, ha generato la nostra Repubblica democratica, ha fatto crescere l’Italia e il suo prestigio nel mondo. E’ una conquista e va conosciuta, amata, difesa, vissuta, ogni giorno per accogliere nuovi bisogni, per tutelare chi si trova ai margini, per avere cura dei più fragili, per affrontare le nuove sfide di convivenza e di pace. In una parola: per vivere insieme; condizione cui siamo chiamati”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ‘Civil Week’.

“E’ di grande significato l’interesse e la curiosità che la Costituzione suscita nei più giovani. Anche oggi dalle loro riflessioni ho ascoltato molte considerazioni di rilievo fondamentale: il diritto all’inclusione, alla rappresentanza, all’aggregazione giovanile. In questi diritti e negli altri – tutti contenuti nella Costituzione – c’è il senso della nostra vita in comune, del nostro – ripeto – comune futuro; di quel “siamo noi” che viene indicato nel titolo di questo incontro.

Per questo nessuno può affermare che la Costituzione non lo riguarda”, ha dichiarato il Capo dello Stato.

Tiscali News/Ansa