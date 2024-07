Mattarella: ‘ridurre la libera informazione a fake news è un atto eversivo’

Non ci sono dubbi o distinguo “ogni atto rivolto contro la libera informazione, ogni sua riduzione a fake news, è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve al Quirinale i giornalisti dell’Associazione stampa parlamentare per la tradizionale cerimonia del Ventaglio e raccoglie in pieno tutti gli spunti che il presidente dell’Asp Adalberto Signore gli lancia sul tema dell’informazione. Tema al centro delle cronache dopo l’ultimo di non pochi attacchi alla stampa che si sono susseguiti negli ultimi mesi. L’aggressione al giornalista Andrea Joly da parte di alcuni militanti di CasaPound.Ecco, su questo Mattarella è nettissimo:

“Si vanno infittendo, negli ultimi tempi, contestazioni, intimidazioni, se non aggressioni, nei confronti di giornalisti, che si trovano a documentare fatti. Ma l’informazione è esattamente questo. Documentazione dell’esistente, senza obbligo di sconti. Luce gettata su fatti sin lì trascurati”. Quindi, aggiunge, “il ringraziamento più intenso riguarda il prezioso e talvolta non facile compito di seguire e interpretare il mondo delle istituzioni e della politica, dandone notizia ai cittadini, esprimendo opinioni, suggerimenti, critiche che – non va mai dimenticato – sono essenziali nella vita democratica”.

Questo in un mondo della politica sempre più caratterizzato da un “aspetto inquietante: il diffondersi di una sub cultura che si ispira all’odio. Una violenza che da verbale diventa frequentemente fisica”. Un odio alimentato anche sul web da “molti apprendisti stregoni, incauti nel maneggiare, pericolosamente, gli strumenti che generano odio e violenza”. (Askanews)