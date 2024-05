Mattarella: “Rafforzare l’ONU contro i vetero-nazionalismi”

“Spinte vetero-nazionalistiche, pulsioni neo-imperialiste se non neo-colonialiste, competizione tra potenze in luogo di cooperazione, ripropongono una polarizzazione del sistema internazionale che nuoce alla libertà e alla parità delle relazioni tra gli Stati e i popoli e mette a rischio la pace. E’ più importante che mai, allora, rafforzare le istituzioni multilaterali, a cominciare dalle Nazioni Unite“.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

#Mattarella: Uno Stato – per quanto potente, per quanto dotato di un minaccioso arsenale nucleare – non può pensare di violare, senza sanzioni, principi come quelli della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza di un altro Paese pic.twitter.com/wb8P4nr8H1

