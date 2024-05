Resta incastrato nel cassonetto dei vestiti usati: morto

Un uomo è morto asfissiato incastrato in un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati

È successo all’interno della piattaforma ecologia di Canonica d’Adda (comune della Bergamasca al confine con la Città Metropolitana di Milano) nella mattinata di lunedì 6 maggio. Sul caso son in corso accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Bergamo. L’uomo è rimasto incastrato mentre cercava di introdursi all’interno della botola.

Tutto è successo intorno alle 8 nell’impianto di via dell’Artigianato, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). È stato un passante a lanciare l’allarme e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima non aveva con sé i documenti e non è ancora stato identificato. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni con tratti somatici nordafricani. www.milanotoday.it – foto repertorio