iOS e Android, due universi a confronto

Come scegliere tra uno smartphone e un iPhone? Prima di tutto è necessario capire a fondo quali siano le differenze sostanziali tra i due. Per prima cosa facciamo un breve passo indietro. Siamo all’inizio degli anni 2000, ed Erickson ha da poco lanciato sul mercato il primo telefono cellulare con sistema operativo integrato, il modello R380. Guardandolo sembra non avere nulla a che fare con i moderni smartphone, poiché la sua estetica riproduce alla perfezione lo stile e la struttura dei primi telefoni portatili. E questo è un punto di fondamentale importanza per capire la vastità della rivoluzione che ha fatto seguito al lancio del primo iPhone.

iPhone sancisce l’inizio dell’era del Web 2.0

La celebre azienda di Cupertino non ha inventato nulla di nuovo, ma il primo modello di iPhone lanciato sul mercato nel 2007 era qualcosa di mai visto prima. Già l’Erickson R380, dieci anni prima, univa le funzionalità di un computer all’interno del telefono, ma il prodotto Apple era rivoluzionario in tutte le sue caratteristiche, dal sistema operativo, e dunque dall’interfaccia – con il primo touchscreen applicato a device di telefonia mobile – per arrivare ai materiali e infine all’iconico design. Il lancio di iPhone ha sancito l’inizio di una vera e propria nuova era della comunicazione, tanto che da quella data si può far iniziare l’età del web 2.0.

Ovviamente l’archetipo è stato imitato e riprodotto con ottimi risultati da tutti i competitor del settore e come conseguenza di ciò si è consumata la totale estinzione dei vecchi telefoni mobili. Quindi qual è la differenza tra smartphone e iPhone? L’iPhone appartiene alla categoria degli smartphone, costituendone un sottoinsieme, ma allo stesso tempo è anche il capostipite della generazione degli smartphone, ovvero di quei telefoni che alle funzionalità legate alla telefonia e alla messaggistica integrano tutte le potenzialità di un computer.

Al momento dell’acquisto, quando avrai raccolto tutte le informazioni necessarie per capire quale sia il modello più adatto alle tue esigenze, ti resterà solo un ultimo step: trovare le offerte più vantaggiose per smartphone, per assicurarti di acquistare il modello prescelto al prezzo più competitivo sul mercato.

Il dualismo iOS – Android

Torniamo ora alle differenze tra i due colossi che hanno polarizzato l’universo dei sistemi operativi nel dualismo iOS – Android. Le caratteristiche di base, come funzionalità e modalità di utilizzo, sono le stesse, ma i modelli Apple continuano a mantenere dei tratti peculiari che ancora oggi attraggono l’interesse di molti appassionati. La prima differenza sta nel sistema operativo: tutti i modelli di iPhone hanno iOS, mentre la quasi totalità dei restanti smartphone monta il sistema operativo Android, sviluppato da Google.

Le differenze tra i due non sono trascurabili: per prima cosa bisogna evidenziare che con Android ci sono maggiori margini di manovra in termini di personalizzazione rispetto a iOS. Questo non solo dal lato dell’utente, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei produttori. I sistemi Android, infatti, sono utilizzati da diversi produttori di smartphone, che a seconda delle caratteristiche del modello possono apportare modifiche sostanziali al sistema operativo. Il sistema iOS, invece, è sviluppato appositamente per iPhone: software e hardware vengono progettati insieme da Apple, e questo garantisce una compatibilità perfetta dei due componenti e dunque ottime prestazioni e grande affidabilità.

Anche per quanto riguarda la sicurezza le differenze ci sono e non possono essere trascurate: iPhone garantisce da questo punto di vista tutele maggiori, in quanto riesce a minimizzare sensibilmente gli attacchi esterni: iOS infatti è un sistema operativo chiuso e questo gli consente di bloccare virus e malware e di conseguenza risulta molto più sicuro rispetto ad Android, che invece è un sistema aperto.

Infine teniamo in considerazioni ancora due fattori: le applicazioni e le periferiche. Per quanto riguarda il primo punto Apple mette in atto una selezione più restrittiva per quanto riguarda le app presenti nel suo store, sviluppare per adattarsi ai pochi modelli in circolazioni. Android, invece, essendo un O.S. trasversale, potrebbe raccogliere nel proprio store app non troppo performanti.

Eccoci arrivati all’ultima variabile da tenere in considerazione: le periferiche. In questo caso Android risulta molto più versatile, sia per la più ampia scelta di prodotti, sia per l’universalità delle porte USB, mentre Apple, dotato della porta Lighting, ha bisogno di adattatori specifici.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche in cui i due sistemi operativi sembrano marcare maggiormente le loro differenze. Con questa breve guida non abbiamo l’ambizione di aver esaurito l’argomento e, del resto, non possiamo non tenere in considerazione il potere esercitato dal loro fascino iconico.