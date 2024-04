Malori improvvisi, due decessi in poche ore nel Genovese

Dramma in corso Martinetti, a Sampierdarena, dove un uomo di 37 anni è stato trovato morto nel suo appartamento. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio alle 14, quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso dopo la chiamata di un vicino o un familiare che non aveva sue notizie. www.genovatoday.it

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e i militi della Croce d’Oro di Sampierdarena che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sono affidate alla polizia, probabilmente sarà disposta l’autopsia, ma secondo quanto riferito dal medico legale si tratterebbe di una morte per cause naturali.

Un altro decesso in casa, dopo quello di ieri pomeriggio a Sampierdarena. È successo questa mattina a Rapallo, dove un uomo di 56 anni è stato trovato morto a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l’automedica Tango 2 e un’ambulanza di Volontari Soccorso Rapallo, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ad avvertire i soccorritori i familiari che non avevano sue notizie da alcune ore. Sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto a identificare il 56enne.