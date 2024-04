Allarme scabbia nel carcere di Bolzano. Aumentano i casi accertati. “Siamo arrivati a sei, cinque detenuti e uno della Polizia penitenziaria”, ha detto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria. Ma l’infestazione sembra destinata a estendersi. I problemi di scarsa igiene peggiorano la situazione all’interno della struttura penitenziaria fatiscente. “E’ nota a tutti la costante presenza d’insetti di vario genere, tanto da renderla insalubre e insicura per reclusi e operatori”, aggiunge De Fazio. “Da moltissimo tempo si parla della sua dismissione previa costruzione di un nuovo edificio che, però, viene sistematicamente rimandata. In compenso l’Italia è già all’opera per realizzarne una entro un mese in Albania”, conclude il segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria.

“Serve un nuovo carcere in tempi brevi”

“Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo a Bolzano, dove abbiamo chiesto urgentissime misure di prevenzione e profilassi e la dotazione di idonei e sufficienti dispositivi di protezione individuale per i Poliziotti penitenziari. È palese, tuttavia, che ciò potrà forse servire ad affrontare l’emergenza in essere, ma non sarà per nulla risolutivo. Serve un nuovo carcere e in tempi certi”, spiega De Fazio. “Forse il parallelismo con l’Albania potrebbe risultare ardito, atteso che lì il penitenziario si realizzerà con moduli prefabbricati, ma a Bolzano sono almeno venti anni che si aspetta il nuovo carcere, non c’è alcuna proporzione. Soprattutto, non c’è giustificazione che tenga, se non il menefreghismo dei governi, al di là delle dichiarazioni di facciata, a riguardo delle condizioni di detenuti e operatori”, aggiunge.

Kompatscher: “Governo prenda una decisione”

Sul nuovo carcere di Bolzano “il governo deve prendere una decisione. Continueremo a dirlo in tutte le sedi, anche alzando la voce”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. “Da anni, ad ogni incontro che abbiamo col ministero di Grazia e giustizia facciamo presente che siamo in una situazione inaccettabile, vergognosa. L’ultimo episodio è solo un’ulteriore conferma: può succedere che ci siano dei casi di scabbia, ma, certo, il fatto che la situazione sia quella che è, sia per spazi che per condizioni sanitarie, lo favorisce”, ha aggiunto il presidente altoatesino.

“C’è un progetto, che è stato elaborato in base ad un concorso internazionale ed approvato da una commissione in cui erano rappresentati i ministeri coinvolti, c’è un’impresa che ha vinto la gara, c’è un terreno espropriato che è stato destinato urbanisticamente a quello scopo, ma non c’è il via libera ai lavori. Ho scritto una lettera sia al ministro, sia alla presidente del consiglio in cui ho chiesto che finalmente il governo prenda una decisione”, ha concluso Kompatscher.

